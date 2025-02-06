Автохімія для зими: що справді потрібно

Звісно, говорити тут про антифриз для двигуна і незамерзайку для омивача скла не варто – до цих продуктів ми давно звикли. Проте є цілий асортимент засобів, які підтримують автомобіліста не так масштабно, але дуже влучно та ефективно. Поговоримо про ті, які можуть бути найбільш затребуваними.

Запотівання. Антифог

Нинішні автомобілі з їхніми добре ущільненими салонами можна сказати, страждають від запотівання вікон взимку, в дощ і просто у вологу погоду. І поки салон добре не прогріється "пічкою", вікна не розпітніють. Оскільки це стосується і лобового скла, і обох передніх бокових, поїздка на машині не буде безпечною. Рідина-антифог (від англ. fog – туман) завчасно наноситься і розтирається по вікнах зсередини, і мікрокраплини конденсату на них не осідають. Підкажемо, що при цьому бажано одне з неважливих вікон (наприклад, ліве заднє бокове) антифогом не обробляти, щоб саме на ньому осідала уся волога.

Примерзають двері. Силікон

Коли вологі дні чергуються з морозними ночами, на водія може чекати сюрприз – двері, які намертво тримаються у своїх прорізах, коли людина хоче сісти у машину. Тому напередодні морозів бувалі автовласники обробляють спеціальним силіконовим препаратом гумові ущільнювачі дверей та багажника. Це допоможе зберегти не тільки нерви водія та пасажирів, а й дверні ручки і сам ущільнювач. Силіконовий спрей для дверей фасується у невеличкі пляшечки, і однієї такої зазвичай вистачає на кілька обробок гумок протягом зими.

Замерзає бензин. Видальник вологи

Вода у баку автомобіля присутня завжди, і чим старше машина, тим того конденсату більше. І якщо власникові не пощастить і співпадуть деякі обставини, взимку ця вода може замерзнути так, що водій отримає проблеми з паливною системою. Льодова пробка може утворитись у бензонасосі, трубопроводах, фільтрі – і двигун заглухне. Потужний засіб профілактики – превентивно залити в бак спеціальну рідину – видальник вологи або так званий антилід. Наголошуємо, що цю чарівну домішку треба заливати завчасно, адже коли вода у баку чи паливопроводах перетвориться на шматок криги, рідина-антилід на нього вже не вплине.

Замерзає дизпальне. Антигель

Тільки молоді власники дизельних машин не знають про проблему кристалізації парафінів у дизпальному. Коли водій заправив узимку ДП не тієї кондиції (тобто літнього типу), при мінусовій температурі вміст його бака почне перетворюватись на кисіль. В першу чергу зазвичай блокується паливний фільтр чи насос. Аби такого не сталося, досвідчені власники дизелів взимку приділяють особливу увагу вибору АЗС. А коли перевіреної заправки поряд не знаходиться, водії превентивно застосовують антигель – препарат, який не дає парафінам у пальному випасти в кристали на морозі. Як і у випадку з бензиновим антильодом, заливати цей препарат у бак треба заздалегідь, бо вже загуслий парафін він не розчинить.

Лід на вікнах і скрізь. Розморожувач

Затребуваний в умовах мінливих українських зим спиртовий препарат. Холодний дощ або мокрий сніг, випадіння яких поєднується з морозом, призводять до утворення міцної криги на поверхні машини. І щоб не чекати, поки опалювач підігріє скло і підплавить кригу, можна використовувати для очищення вікон рідину-розморожувач. Пляшку з розпилювачем варто тримати у багажнику протягом цілої зими, адже вона допоможе не тільки покращити огляд через вікна, а й відклеїть склоочисники зі своїх місць, і розблокує, наприклад, бокове вікно, яке примерзло до своєї гумки у дверях. За потреби цей же препарат допоможе розморозити замкову щілину, кнопку або ручку дверей чи багажника.

Коротко

Як бачите, специфіка використання суто зимових зразків автохімії така, що вони або завжди повинні бути під рукою, або мають бути превентивно застосовані. Тобто чекати потреби у їхньому використанні немає, балончики, флакони і розпилювачі треба купувати завчасно і возити з собою.