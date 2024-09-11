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Автогаз різко подорожчав після підвищення акцизів: які ціни на АЗС

Фото: автогаз подорожчав після підвищення податків (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на автогаз зросли з початку вересня після підвищення акцизів. Ціни на бензин та дизель майже не змінилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 11 вересня на бензин А-95 становлять 56,63 гривні за літр (+0,04 гривні з початку місяця), на дизельне паливо 52,82 гривні за літр (-0,03 гривні) на автогаз 30,57 гривні за літр (+1,70 гривні).

Ціни на АЗС 11 вересня

Причини зміни цін

Нагадаємо, в Україні з вересня підвищили паливо акцизи. Ставки акцизу на бензин зросли з 211,5 до 242,6 євро, на дизельне паливо з 139,5 до 177,6 євро, на автогаз з 52 до 148 євро.

За розрахунками авторів проекту, ухвалення закону призведе до подорожчання бензину на АЗС на 1,50 гривень за літр, дизеля на 1,95 гривень, автогазу на 5,8 гривень за літр.

Раніше директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн заявив, що ціна бензину та дизеля в Україні з 1 вересня суттєво не зміниться. За його словами, останнім часом закупівельні ціни у світі впали, це створює можливості компенсувати у ціні підвищення податку. При цьому він не виключає, що вартість зрідженого газу підвищиться, оскільки рівень зростання акцизу на нього буде вищим.

Основним фактором, що впливає на ціну, є світові ціни на нафту, оскільки Україна з початку війни імпортує майже весь обсяг палива. Сьогодні нафта Brent коштує близько 70 доларів за барель. З початку місяця ціна впала на 10 доларів.

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Ціни на бензин