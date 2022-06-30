Автогаз подешевел на АЗС: какие цены по Украине

Так, 29 июня на станциях OKKO и WOG автогаз подешевел на 2 грн/л, до 40,0 грн/л. С начала недели на 0,5-2 грн/л цены корректировали в сети БРСМ-Нафта до 38,0-39,0 грн/л в западных областях, и 40,0 грн/л в других регионах.

Также в течение второй декады уменьшались цены на АЗС Shell: средняя цена снизилась на 2,91 грн/л, до 40,33 грн/л. На большинстве АЗС установлено цену 40,0 грн/л. Оператор Avantage7 снизил стоимость на 2,42 грн/л, в средней 37,33 грн/л. В частности сеть имеет минимальный ценник в Украине - 35,95 грн/л на станциях в Волынской, Ровенской и Черновицкой областях.

Кроме этого, значительное снижение цен осуществлялось на АЗС локальных и региональных сетей. Таким образом, в начале второй декады июня средняя стоимость LPG на АЗС в Украине уменьшилась на 1,28 грн/л (-3%), до 40,68 грн/л.

По данным издания, динамика обусловлена увеличением количества предложений импортного пропан-бутана и снижения стоимости оптовых партий. Так, по информации трейдеров, в течение второй декады июня цена газа на условиях самовывоза уменьшились примерно на 15%: с 59 100 - 70 000 грн/тонна до 51 000 - 58 000 грн/тонна.