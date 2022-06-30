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Автогаз подешевшав на АЗС: які ціни по Україні

Фото: Ціни на автогаз в Україні знизилися наприкінці червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на автогаз знижуються на АЗС в Україні. Це пов'язано зі збільшенням кількості пропозицій імпортного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Нафторинок".

Так, 29 червня на станціях OKKO та WOG автогаз подешевшав на 2 грн/л, до 40,0 грн/л. З початку тижня на 0,5-2 грн/л ціни коригували в мережі БРСМ-Нафта до 38,0-39,0 грн/л в західних областях, і 40,0 грн/л в інших регіонах.

Також протягом другої декади зменшувались ціни на АЗС Shell: середня ціна зменшилася на 2,91 грн/л, до 40,33 грн/л. На більшості АЗС встановлено ціну 40,0 грн/л. Оператор Avantage7 знизив вартість на 2,42 грн/л, до середньої 37,33 грн/л. Зокрема мережа має мінімальний цінник в Україні - 35,95 грн/л на станціях в Волинській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Окрім цього, значне зниження цін здійснювалося на АЗС локальних та регіональних мереж. Таким чином, початку другої декади червня середня вартість LPG на АЗС в Україні зменшилася на 1,28 грн/л (-3%), до 40,68 грн/л.

За даними видання, динаміка обумовлена збільшенню кількості пропозицій імпортного пропан-бутану та зниження вартості гуртових партій. Так, за інформацією трейдерів, протягом другої декади червня ціна газу на умовах самовивозу зменшилися приблизно на 15%: з 59 100 - 70 000 грн/тонна до 51 000 - 58 000 грн/тонна.

Як повідомляло РБК-Україна, на станом на 28 червня середня ціна на автогаз по Україні становила 41,77 гривень за літр.

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