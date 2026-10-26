Автогаз може подорожчати до 60 грн за літр: Сергій Куюн розповів, що буде з цінами на пальне в Україні

– Ціни на дизельне пальне й автогаз в Україні продовжують зростати. Які основні причини цього подорожчання і чого очікувати від ринку найближчим часом?

– Щодо дизельного пального, сьогодні з’явилися новини про те, що ажіотаж на оптовому ринку зник. Це відбулося, зокрема, після того, як уряд минулого тижня зробив митне оформлення пального пріоритетним.

Думаю, надалі ситуація покращуватиметься. Уже сьогодні ми відчули, що напруга, яка тривала останні два тижні, спала. Ажіотажного попиту більше не було, а оптові ціни навіть знизилися.

Тому, думаю, зараз відбуватиметься стабілізація цін на АЗС і подальшого подорожчання дизельного пального не буде. Водночас стежитимемо за розвитком подій у світі, зокрема за динамікою світових цін, адже ситуація залишається напруженою.

Щодо автогазу, на жаль, прогнозую подальше зростання цін. Вартість може піднятися приблизно до 60 грн за літр. По-перше, у Європі, звідки ми купуємо газ, є дефіцит. По-друге, ціни на нього там високі. По-третє, ми маємо проблеми з логістикою, зокрема через обміління Дунаю.

Дунай був одним із важливих каналів постачання, але зараз ми не можемо повною мірою ним користуватися. Тому на внутрішньому ринку виник дефіцит газу, що призводить до зростання цін. Найімовірніше, вони продовжать підвищуватися.

– Чи існує певна межа зростання цін на пальне? Наскільки реалістичний сценарій, за якого дизельне пальне може коштувати 100–150 грн за літр або навіть більше? Які чинники можуть призвести до такого подорожчання?

– Я в такий сценарій не вірю. Насправді ми вже бачимо поступове зменшення споживання пального в усьому світі. Звісно, людство не відмовиться від нього одразу, адже багато що залежить від пального. Але я впевнений, що до такого подорожчання навряд чи дійде.

– Чи є в держави дієві механізми стримування цін на пальне в разі різкого стрибка світових цін на нафту?

– Ні, в Україні таких механізмів немає. Насправді їх немає і в інших країнах. Держави намагаються стримувати ціни за допомогою дотацій або зниження податків, але, крім значних втрат для бюджетів, це нічого не дає.

По-перше, це потребує дуже великих грошей, і мало хто може дозволити собі такі довгострокові програми. По-друге, людська пам’ять коротка. Поки люди користуються пальним за зниженою ціною, вони не завжди усвідомлюють, що ця ціна насправді залишається історично високою навіть з урахуванням пільг.

Коли пільги закінчуються і ціна повертається до ринкового рівня, люди забувають, скільки платили раніше. Тому ефект від таких заходів практично відсутній.

В Україні тим більше немає можливості дотувати ціни, оскільки в бюджеті немає зайвих грошей. Тому ми фактично безпосередньо переносимо ціни на колонки АЗС.

– Які чинники, крім світових цін на нафту і ситуації на Близькому Сході, можуть додатково вплинути на вартість пального в Україні?

– Зараз ми бачимо безпосередній вплив логістики. Ускладнення логістичних процесів пов’язане не лише з війною, а й із природними чинниками, зокрема з обмілінням Дунаю.

Це безпосередньо вплинуло на перерозподіл потоків постачання та спричинило напругу на інших напрямках. Ми бачимо, що компанії не встигають постачати необхідні обсяги пального.

Зараз ситуація покращується, але логістичні проблеми й надалі можуть впливати на ринок. Протягом майже трьох тижнів оптові ціни були вищими за роздрібні. Це прямий сигнал того, що на ринку бракує ресурсу.

– Як на вартість пального може впливати курс гривні, зважаючи на те, що сьогодні євро і долар зросли більш ніж на 30 копійок?

– Це, безумовно, важливий чинник. Однак такі незначні коливання, як 30 копійок, не здатні суттєво вплинути на ціни.

Є умовна пропорція: кожна гривня зміни курсу долара додає приблизно 80 копійок до вартості пального. Відповідно, якщо курс змінюється на 30 копійок, це додасть до вартості пального на колонці приблизно 20 копійок.

На тлі загальної вартості пального це не дуже багато.

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