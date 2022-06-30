Автогаз и дизель дешевеют: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин в Украине 30 июня 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз и дизельное топливо подешевели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 50,68 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 56,96 гривен за литр (-0,09 гривен), на автогаз - 40,61 гривен за литр (-0,44 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, цены на автогаз снижаются на АЗС в Украине. Это связано с увеличением количества предложений импортного топлива.

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