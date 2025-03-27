Автогалузь Європи під ударом: акції найбільших компаній падають через мита Трампа

Індекс Stoxx Europe 600 впав на 0,6%, а німецький індекс DAX, де базуються деякі з найбільших автовиробників регіону, впав на 0,8%.

Автомобільний сектор упав на 1,6%, акції Mercedes-Benz Group подешевшали на 2,7%, акції Volkswagen знизилися на 1,6%, а Stellantis на 3,2%. Виробник автозапчастин Valeo подешевшав на 4,7%.

Інвестори очікують подальших мит від Трампа, який 2 квітня пообіцяв так звані взаємні мита, що можуть посилити напруженість із ключовими торговельними партнерами. Президент США також пообіцяв більш суворе покарання для ЄС і Канади, якщо вони об'єднають сили проти США.

"З оголошенням про імпорт автомобілів ринки повинні усвідомити, що оголошення 2 квітня матимуть важливе значення щодо взаємних тарифів", - сказав Александр Езез, головний інвестиційний директор Group Richelieu в Парижі. "Ми зберігаємо обережність у короткостроковій перспективі на фондових ринках, які ще не сприйняли це зрушення".

Європейські акції цього року, як і раніше, перевершують індекс S&P 500, збільшившись з початку року на 7,5% завдяки планам Німеччини щодо витрат.

Однак серед стратегів немає єдиної думки про те, що випереджальні показники Європи збережуться протягом усього року, з огляду на невизначеність навколо торговельної війни, траєкторію інфляції в США і перебіг війни Росії в Україні.

"Розглядаючи це з погляду теорії ігор, не можна виключати, що відповідні заходи з боку Канади та Європейського союзу можуть призвести до чогось ірраціонального, до нового шоку і разом з ним до подальшої нестабільності", - каже Беатріс Гедж, керівник досліджень Swiss Life Asset Managers у Парижі.