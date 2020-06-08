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Автофиксация выявила 200 тыс. нарушений ПДД за первые пять дней работы

Новости » Недвижимость     08.06.2020 - 07:09
Автофиксация выявила 200 тыс. нарушений ПДД за первые пять дней работы
Фото: система автофіксації (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Камеры пока установлены только в Киеве

За первые пять дней работы камеры автоматической фиксации нарушений ПДД выявили 200 тысяч фактов превышения скорости. С каждым днем их количество снижается.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Как отмечается, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий отметил, что в предыдущий период тестирования системы в некоторые дни количество нарушений превышало сто тысяч.

"По состоянию на субботу, 6 июня, за первые пять дней работы камеры в столице зафиксировали 200 тысяч нарушений. В полиции отмечают, что с каждым днем количество случаев несоблюдения правил ПДД снижается", - говорится в сообщении.

Белошицкий добавил, что сейчас удается достигать запланированного эффекта от системы фото - и видеофиксации, однако правоохранители не исключают, что в дальнейшем могут быть колебания в количестве нарушений.

Напомним, 1 июня в Киеве заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения, правонарушения в столице фиксируют 20 камер.

РБК-Украина писало, что сроки запуска этой системы дважды переносились, пока Кабинет министров не определился с окончательной датой - 1 июня.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины ПДД
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