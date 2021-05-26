Автофиксация нарушений ПДД: завтра КСУ рассмотрит конституционность штрафов

Завтра Большая палата Конституционного суда Украины рассмотрит конституционность административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, зафиксированные в авторежиме. Рассмотрение состоится в форме письменного производства, без заслушивания позиций участников.
"Завтра Большая палата Конституционного суда начнет рассмотрение дела ... по трем конституционным жалобам о конституционности положений Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают привлечение к административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме", - отметила парламентарий.
Суть проблемы в том, что лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство и совершившее правонарушение, могут быть разными, но ответственность все равно возлагается на лицо, на которое зарегистрировано авто.
В прошлом году в Украине система автоматической фиксации нарушений ПДД начала распознавать и автомобили на иностранной регистрации ("евробляхи"). Нарушение ПДД водителями таких авто начали фиксировать с 19 ноября 2020 года.
Как писало РБК-Украина, в полицейских машинах установят приборы фиксации скорости движения.
Отметим, систему автофиксации запустили в Киеве 1 июня 2020 года.