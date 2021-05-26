Автофиксация нарушений ПДД: завтра КСУ рассмотрит конституционность штрафов

Завтра Большая палата Конституционного суда Украины рассмотрит конституционность административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, зафиксированные в авторежиме . Рассмотрение состоится в форме письменного производства, без заслушивания позиций участников.

Об этом сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram.

"Завтра Большая палата Конституционного суда начнет рассмотрение дела ... по трем конституционным жалобам о конституционности положений Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают привлечение к административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме", - отметила парламентарий.

Суть проблемы в том, что лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство и совершившее правонарушение, могут быть разными, но ответственность все равно возлагается на лицо, на которое зарегистрировано авто.