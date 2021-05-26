UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Автофиксация нарушений ПДД: завтра КСУ рассмотрит конституционность штрафов

Автор: Юлия Струк

Завтра Большая палата Конституционного суда Украины рассмотрит конституционность административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, зафиксированные в авторежиме. Рассмотрение состоится в форме письменного производства, без заслушивания позиций участников.

Об этом сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram.

"Завтра Большая палата Конституционного суда начнет рассмотрение дела ... по трем конституционным жалобам о конституционности положений Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают привлечение к административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме", - отметила парламентарий.

Суть проблемы в том, что лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство и совершившее правонарушение, могут быть разными, но ответственность все равно возлагается на лицо, на которое зарегистрировано авто.

В прошлом году в Украине система автоматической фиксации нарушений ПДД начала распознавать и автомобили на иностранной регистрации ("евробляхи"). Нарушение ПДД водителями таких авто начали фиксировать с 19 ноября 2020 года.

Как писало РБК-Украина, в полицейских машинах установят приборы фиксации скорости движения.

Отметим, систему автофиксации запустили в Киеве 1 июня 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины штрафПДРКонституционный суд Украины