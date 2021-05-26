Автофіксація порушень ПДР: завтра КСУ розгляне конституційність штрафів

Завтра Велика палата Конституційного суду України розгляне конституційність адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, зафіксовані в авторежимі. Розгляд відбудеться у формі письмового провадження, без заслуховування позицій учасників.
"Завтра Велика палата Конституційного суду розпочне розгляд справи... за трьома конституційними скаргами щодо конституційності положень Кодексу про адміністративні правопорушення, які передбачають притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі", - зазначила парламентар.
Суть проблеми в тому, що особа, за якою зареєстровано транспортний засіб і та, яка вчинила правопорушення, можуть бути різними, але відповідальність все одно покладається на особу, за якою зареєстровано авто.
Нагадаємо, минулого року в Україні система автоматичної фіксації порушень ПДР почала розпізнавати й автомобілі на іноземній реєстрації ("євробляхи"). Порушення ПДР водіями таких авто почали фіксувати з 19 листопада 2020 року.
Як писало РБК-Україна, у поліцейських машинах встановлять прилади фіксації швидкості руху.
Зазначимо, систему автофіксації запустили у Києві 1 червня 2020 року.