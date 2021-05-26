RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Автофіксація порушень ПДР: завтра КСУ розгляне конституційність штрафів

Автор: Юлія Струк

Завтра Велика палата Конституційного суду України розгляне конституційність адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, зафіксовані в авторежимі. Розгляд відбудеться у формі письмового провадження, без заслуховування позицій учасників.

Про це повідомила представник Верховної ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram.

"Завтра Велика палата Конституційного суду розпочне розгляд справи... за трьома конституційними скаргами щодо конституційності положень Кодексу про адміністративні правопорушення, які передбачають притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі", - зазначила парламентар.

Суть проблеми в тому, що особа, за якою зареєстровано транспортний засіб і та, яка вчинила правопорушення, можуть бути різними, але відповідальність все одно покладається на особу, за якою зареєстровано авто.

Нагадаємо, минулого року в Україні система автоматичної фіксації порушень ПДР почала розпізнавати й автомобілі на іноземній реєстрації ("євробляхи"). Порушення ПДР водіями таких авто почали фіксувати з 19 листопада 2020 року.

Як писало РБК-Україна, у поліцейських машинах встановлять прилади фіксації швидкості руху.

Зазначимо, систему автофіксації запустили у Києві 1 червня 2020 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України штрафПДРКонституционный суд Украины