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Автофиксация нарушений ПДД: КСУ изменил форму рассмотрения конституционности штрафов

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Киев, Четверг 27 мая 2021 11:33
Автофиксация нарушений ПДД: КСУ изменил форму рассмотрения конституционности штрафов Фото: КСУ устно будет рассматривать конституционность штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные в авторежиме (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Сегодня Большая палата Конституционного суда Украины рассмотрела конституционность административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, зафиксированные в авторежиме. Форму рассмотрения дела изменили: вместо письменного производства оно будет рассматриваться устно.

Об этом сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram.

"Конституционный суд удовлетворил ходатайство Верховной рады, поданное на основании обращения МВД по изменению формы производства по этому делу с письменного на устное и привлечению МВД как привлеченного участника конституционного производства", - указано в сообщении.

Нардеп отмечает, что ходатайство было мотивировано высоким общественным интересом к этому делу и значительным влиянием принятого судом решения на дальнейшую возможность привлечения водителей и владельцев авто в Украине за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме.

"Конституционный суд рассмотрит это дело с заслушиванием устных объяснений участников конституционного производства и привлеченных экспертов и с прямой трансляцией заседания. О дате заседания КСУ по этому делу будет сообщено позже", - добавила парламентарий.

Напомним, вчера Совгиря анонсировала рассмотрение этого дела КСУ в виде письменного производства.

Как писало РБК-Украина, в прошлом году в Украине система автоматической фиксации нарушений ПДД начала распознавать и автомобили на иностранной регистрации. Нарушение ПДД водителями таких авто начали фиксировать с 19 ноября 2020 года.

Так, систему автофиксации запустили в Киеве 1 июня 2020 года.

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