Автофіксація порушень ПДР: КСУ змінив форму розгляду конституційності штрафів
Сьогодні Велика палата Конституційного суду України розглянула конституційність адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, зафіксовані в авторежимі. Форму розгляду справи змінили: замість письмового провадження вона розглядатиметься усно.
"Конституційний суд задовольнив клопотання Верховної ради, подане на підставі звернення МВС щодо зміни форми провадження у цій справі з письмової на усну і залучення МВС як залученого учасника конституційного провадження", - вказано у повідомленні.
Нардеп зазначає, що клопотання було мотивовано високим суспільним інтересом до цієї справи і значним впливом ухваленого судом рішення на подальшу можливість притягнення водіїв і власників авто в Україні за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі.
"Конституційний суд розгляне цю справу із заслуховуванням усних пояснень учасників конституційного провадження і залучених експертів та з прямою трансляцією засідання. Про дату засідання КСУ у цій справі буде повідомлено пізніше", - додала парламентар.
Нагадаємо, вчора Совгиря анонсувала розгляд цієї справи КСУ у вигляді письмового провадження.
Як писало РБК-Україна, минулого року в Україні система автоматичної фіксації порушень ПДР почала розпізнавати й автомобілі на іноземній реєстрації. Порушення ПДР водіями таких авто почали фіксувати з 19 листопада 2020 року.
Так, систему автофіксації запустили у Києві 1 червня 2020 року.