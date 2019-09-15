На автодороге Киев-Чоп в ДТП погиб человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водитель автомобиля не справился с управлением - автомобиль съехал в кювет

На автодороге Киев-Чоп в Николаевском районе (Львовская область) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что водитель автомобиля "Шкода Суперб", 36-летний житель одного из сел района, не справился с управлением - автомобиль съехал в кювет.

"В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован, а 24-летняя пассажирка "Шкоды" получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Напомним, в поселке Брюховичи (Львовская область) в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще один человек пострадал.

Кроме того, в Ивано-Франковской области на автодороге "Мукачево-Львов" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автомобиля, в результате чего погибли 2 человека.