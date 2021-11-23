Автобус с нелегалами в Турции попал в ДТП: 16 человек ранены, а другие мигранты сбежали

В ночь на 23 ноября в районе Лалапаша турецкого города Эдирне произошло ДТП с участием микроавтобуса, который перевозил нелегальных мигрантов. В результате трагедии пострадали 16 человек, а остальные сбежали с места ЧП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber .

По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением. Вследствие этого микроавтобус съехал с дороги и перевернулся.

В аварии пострадали 16 человек - их госпитализировали в больницу. Состояние одного из мигрантов врачи оценили как тяжелое. А нелегалы, которые не пострадали в ДТП, скрылись с места происшествия.

Известно, что микроавтобус с мигрантами направлялся из Стамбула в Болгарию. Всего в салоне находились более 30 пассажиров.