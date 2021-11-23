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Автобус у Болгарії потрапив у ДТП: загинули щонайменше 45 людей, 12 з яких - діти

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Болгарія, Вівторок 23 листопада 2021 09:10
Автобус у Болгарії потрапив у ДТП: загинули щонайменше 45 людей, 12 з яких - діти Фото: автобус у Болгарії потрапив у ДТП (twitter.com/MediasetTgcom)
Автор: Марія Кучерявець

Вночі у західній Болгарії на автомагістралі "Стума" в ДТП потрапив туристичний автобус. Внаслідок аварії спалахнула пожежа, загинули щонайменше 45 людей (за іншою версією 46), з яких 12 - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву інформаційну агенцію BGNES

Відомо, що більшість пасажирів автобусу є громадянами Північної Македонії, куди він прямував з Туреччини.

Разом з тим повідомляється, що в аварії вижили семеро людей: дві жінки та п'ятеро чоловіків. Їх з опіками госпіталізували до у лікарні столиці Софія.

За словами міністра внутрішніх справ Болгарії Бойко Рашкова, точної причини ДТП поки не відомо, влада розглядає кілька варіантів того, що могло спровокувати ДТП із загорянням: мокра дорога, технічна несправність або водій заснув.

За ще однією з версій, спалах міг розпочатися ще до дорожньо-транспортної пригоди.

"Картина страшна, тіла загиблих буквально обвуглені, тому зараз нам важко назвати їх точне число. На екскурсію до Стамбула виїжджало чотири автобуси з Північної Македонії, можливо, що туристи могли пересідати з одного автобуса в інший, і в автобусі, що зайнявся, знаходилося більше пасажирів , чим зазначено у списках", - повідомив Рашков.

Як зазначив директор національної слідчої служби Борислав Сарафов, за попередніми даними, в автобусі перебувало 52 особи.

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