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Автобус з біженцями з Макарова був обстріляний, - мер Житомира

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Житомир, Вівторок 08 березня 2022 18:27
Автобус з біженцями з Макарова був обстріляний, - мер Житомира Під Житомиром обстріляли автобус з біженцями з Макарова (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Житомирській області обстріляли автобус з біженцями з Макарова. Люди з дітьми на руках йшли чотири кілометри під артилерійськими обстрілами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Житомира Сергія Сухомлина.

Він повідомив, що автобус з біженцями з Макарова Київської області обстріляли з артилерії. Люди прямували в бік Житомира.

"Автобус з біженцями з Макарова потрапив під обстріли. Люди йшли чотири кілометри під артобстрілами з дітьми на руках! У Житомирі вони зупинилися біля кафе просто набрати води та сходити в туалет. У транспорті, яким вони їхали, вибиті вікна", - розповів Сергій Сухомлин.

Він повідомив, що біженців нагодували в кафе і забезпечили водою. А після цього пересадили в інші автобуси та відправили далі – на захід України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Києвом ППО збили ракети Калібр. Осколки потрапили в склад в селищі Калинівка.

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