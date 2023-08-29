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Авто для ЗСУ: Favbet Foundation передав на донецький фронт черговий позашляховик

Вівторок 29 серпня 2023 12:26
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Авто для ЗСУ: Favbet Foundation передав на донецький фронт черговий позашляховик Фото: Favbet Foundation передав на донецький фронт черговий позашляховик (прес-служба фонду)
Автор: Сергей Новиков

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України черговий позашляховик Nissan Navara, повідомили представники фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль уже працює на Донеччині, допомагаючи бійцям боронити країну від агресора.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 200 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, які придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Також ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 90 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 145 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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