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Авто для ВСУ: Favbet Foundation передал на донецкий фронт очередной внедорожник

Вторник 29 августа 2023 12:26
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Авто для ВСУ: Favbet Foundation передал на донецкий фронт очередной внедорожник Фото: Favbet Foundation передал на донецкий фронт очередной внедорожник (пресс-служба фонда)
Автор: Сергей Новиков

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины очередной внедорожник Nissan Navara, сообщили представители фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль уже работает в Донецкой области, помогая бойцам защищать страну от агрессора.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 200 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, которые приобретены компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн. грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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