Авто заберуть на армію. Юрист пояснив, кого можуть зобов'язати передати транспорт для ЗСУ

Які саме транспортні засоби та техніка може призначатися для закриття потреб Збройних Сил на особливий період, визначає Міноборони. Запити на отримання транспортних засобів можуть надавати територіальні центри комплектування.

Під час воєнного стану в Україні можуть залучати транспортну техніку громадян України, установ, підприємств та організацій.

У коментарі РБК-Україна адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич пояснив, кого та за яких умов можуть зобов'язати передати транспорт для ЗСУ.

Передача транспорту для ЗСУ: що треба знати

Військово-транспортний обов’язок виконується в особливий період шляхом передачі підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами транспортних засобів і техніки для задоволення потреб військових формувань відповідно до визначених завдань (пункт 7 Положення про військово-транспортний обов'язок).

Військово-транспортний обов’язок поширюється на:

центральні та місцеві органи виконавчої влади;

інші державні органи, органи місцевого самоврядування;

підприємства, установи та організації;

залізниці;

порти, пристані, аеропорти;

нафтобази;

автозаправні станції дорожнього господарства;

інші підприємства, установи та організації, які забезпечують експлуатацію транспортних засобів;

громадян-власників транспортних засобів.

"Така передача можлива тільки за умови отримання часткового наряду у воєнний стан і тільки в межах лімітів вилучення транспортних засобів. Інформація про такі ліміти є таємною", – каже Антон Маринич.

Фото: Передача авто для ЗСУ можлива тільки за умови отримання спеціального документа – часткового наряду (Віталій Носач/РБК-Україна)

Частковий наряд – це розпорядчий документ голови місцевої держадміністрації, в якому встановлено під час мобілізації для керівників підприємств, установ та організацій завдання з передачі військовим формуванням визначених транспортних засобів і техніки, а також порядок, пункти та строки передачі.

Голова місцевої держадміністрації та керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки підписують частковий наряд і скріплюють підписи своїми печатками.

Громадянам – власникам транспортних засобів частковий наряд надається у разі введення правового режиму воєнного стану.

"Будь-які інші документи (наприклад, накази керівників ТЦК) не є підставою для передачі транспортних засобів", – звертає увагу юрист.