Авто для розвідки. VATRA та РБК-Україна запускають збір на армію

Бійцям, які працюють на Лиманському напрямку, потрібна бойова машина. Авто допоможе перевозити особовий склад, а також боєкомплекти на один з найгарячіших напрямків бойових дій. Автомобіль - це завжди "руки й ноги" для військових.

Цього разу допомога потрібна бійцям бригади оперативного призначення НГУ, які захищали Київ від нападу у 2022 році, коли відбили атаку на Гостомель, а потім стояли у Сєвєродонецьку та Рубіжному. Тепер військові героїчно тримають щит оборони на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Ми відкриваємо збір на 400 тисяч гривень. Якщо всі докладуть зусиль, то ми закриємо його дуже швидко.

Якщо ви відкриті до співпраць та проведення спільних заходів на підтримку цього збору, то пишіть голові організації VATRA Анастасії Рокитній.

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/5NSaoByvw8

Номер картки банки: 5375 4112 0751 3750 (Анастасія Рокитна)

PayPal: a.rokytna@gmail.com

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