Авто для разведки. VATRA и РБК-Украина запускают сбор на армию

Общественная организация VATRA вместе с РБК-Украина открывает сбор на автомобиль для взвода разведки "Гвардии наступления".
Детальнее о сборе - читайте ниже в материале РБК-Украина.
Бойцам, работающим на Лиманском направлении, нужна боевая машина. Авто поможет перевозить личный состав, а также боекомплекты на одно из самых горячих направлений боевых действий. Автомобиль - это всегда "руки и ноги" для военных.
В этот раз помощь нужна бойцам бригады оперативного назначения НГУ, которые защищали Киев от нападения в 2022 году, когда отбили атаку на Гостомель, а затем стояли в Северодонецке и Рубежном. Теперь военные героически держат щит обороны на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Мы открываем сбор на 400 тысяч гривен. Если все приложат усилия, то мы закроем его очень быстро.
Если вы открыты к сотрудничеству и проведению совместных мероприятий в поддержку этого сбора пишите главе организации VATRA Анастасии Рокитной.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.