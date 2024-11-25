Авто з люком у даху: яких варто чекати неприємностей

Про всі переваги люка в даху вам розкаже людина, в якої ви будете купувати машину з цим атрибутом красивого життя. А автожурналісти РБК-Україна зібрали для вас факти про зворотній бік цієї медалі.
Про те, чого чекати від вживаної машини з люком в даху, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre і AutoBild.
Люк може бути металевим чи скляним, зсувним чи поворотним – неважливо, все одно він є прорізом в даху, через який салон буде атакувати волога, корозія та дрібні механічні проблеми. Про них варто знати детальніше – як мінімум для того, щоб не переплатити зайвого при покупці такого авто на ринку.
Як можна здогадатись, проблему може становити не власне люк, а його "периферія" – пристрої, які забезпечують його герметичність і рухомість.
Нічого нового на завершення ми не скажемо: за всі додаткові зручності доводиться платити (і це стосується не тільки автомобілів). Але у випадку з люком слід бути готовим до того, що ціна вирішення його проблем зазвичай виявляється вищою, ніж можна було б очікувати. Проте знизити навантаження на сімейний бюджет допоможе вчасне обслуговування цієї системи.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, як відрізнити кросовер від позашляховика.