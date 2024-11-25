Авто з люком у даху: яких варто чекати неприємностей

Люк може бути металевим чи скляним, зсувним чи поворотним – неважливо, все одно він є прорізом в даху, через який салон буде атакувати волога, корозія та дрібні механічні проблеми. Про них варто знати детальніше – як мінімум для того, щоб не переплатити зайвого при покупці такого авто на ринку.

Чому люк в даху стає проблемою

Як можна здогадатись, проблему може становити не власне люк, а його "периферія" – пристрої, які забезпечують його герметичність і рухомість.

Мокра стеля. І не тільки стеля. Гумові ущільнення між люком і дахом не гарантують герметичності, тому для збирання вологи по контуру прорізу облаштовано такий собі лоток. Звідки вода через спеціальну трубку відводиться під машину. Цей водовідний канал рано чи пізно забивається дрібним сміттям з вулиці, лоток переповнюється і вода переливається скрізь навколо – тобто в першу чергу на оббивку стелі. Поки недосвідчений водій зрозуміє, звідки в машині запах недалекого болота і пліснява, на стелі вже сформуються негарні плями, а на металевих деталях поряд розпочнеться корозія. Щоб такого не сталося, треба час від часу прочищати трубку повітрям високого тиску або тросиком.

І не тільки стеля. Гумові ущільнення між люком і дахом не гарантують герметичності, тому для збирання вологи по контуру прорізу облаштовано такий собі лоток. Звідки вода через спеціальну трубку відводиться під машину. Цей водовідний канал рано чи пізно забивається дрібним сміттям з вулиці, лоток переповнюється і вода переливається скрізь навколо – тобто в першу чергу на оббивку стелі. Поки недосвідчений водій зрозуміє, звідки в машині запах недалекого болота і пліснява, на стелі вже сформуються негарні плями, а на металевих деталях поряд розпочнеться корозія. Щоб такого не сталося, треба час від часу прочищати трубку повітрям високого тиску або тросиком. Стукіт над головою. Дрібний і в цілому незагрозливий, але докучливий звук часом виникає під час руху по нерівній дорозі. Власне, нічого дивного, таке властиве кожному механізму, де є певна кількість зношених рухомих деталей. І сховані у стелі механізми люка тут не виняток. На додачу до стукоту чи окремо люк може рипіти під час відкривання чи закривання. Обидві проблеми вирішуються регулюванням та змащуванням, але іноді доводиться замінювати деталі. Причому мастило потрібне особливе, а стосовно запчастин так взагалі готуйтесь до труднощів.

Дрібний і в цілому незагрозливий, але докучливий звук часом виникає під час руху по нерівній дорозі. Власне, нічого дивного, таке властиве кожному механізму, де є певна кількість зношених рухомих деталей. І сховані у стелі механізми люка тут не виняток. На додачу до стукоту чи окремо люк може рипіти під час відкривання чи закривання. Обидві проблеми вирішуються регулюванням та змащуванням, але іноді доводиться замінювати деталі. Причому мастило потрібне особливе, а стосовно запчастин так взагалі готуйтесь до труднощів. Проблеми з запчастинами для люка. У вільний продаж деталі для автомобільних люків не надходять, їх доведеться замовляти в офіційного дилера вашої марки чи купувати вживані на шроті. Справа у тому, що для конвеєра автовиробника люки у комплекті виробляються окремими спеціальними компаніями. А вони не мають практики постачання своїх деталей в якості запчастин у торгівельну мережу.

У вільний продаж деталі для автомобільних люків не надходять, їх доведеться замовляти в офіційного дилера вашої марки чи купувати вживані на шроті. Справа у тому, що для конвеєра автовиробника люки у комплекті виробляються окремими спеціальними компаніями. А вони не мають практики постачання своїх деталей в якості запчастин у торгівельну мережу. Люк заклинює. Як і кожен механізм, привод люку може заклинювати – для цього у ньому достатньо деталей, які виконують непрості просторові еволюції, плюс ускладнюючих чинників також достатньо. Коротше кажучи, щоб зрушити люк після заклинювання, його систему зсуву та підйому доведеться розібрати, чистити та змащувати. Знайдеться робота і автоелектрику, адже у вологій атмосфері навколо проблемного люка негарно почувається і проводка, і контакти у вимикачах. Все це, як ви розумієте, потребує розбирання стелі і її начиння.

Як і кожен механізм, привод люку може заклинювати – для цього у ньому достатньо деталей, які виконують непрості просторові еволюції, плюс ускладнюючих чинників також достатньо. Коротше кажучи, щоб зрушити люк після заклинювання, його систему зсуву та підйому доведеться розібрати, чистити та змащувати. Знайдеться робота і автоелектрику, адже у вологій атмосфері навколо проблемного люка негарно почувається і проводка, і контакти у вимикачах. Все це, як ви розумієте, потребує розбирання стелі і її начиння. Заїдає шторка. Так звана шторка – а точніше екран, який закриває скляний люк зсередини, іноді заклинює на його напрямних. Якщо привід електричний, то це буде проблема приблизно того ж рівня, що і в механізмі самого люка – ремонт точної механіки з дрібними деталями за відсутності нових запчастин. У випадку з приводом "від руки" ремонт буде не таким складним, але все одно може знадобитись непростий демонтаж оббивки стелі.

Так звана шторка – а точніше екран, який закриває скляний люк зсередини, іноді заклинює на його напрямних. Якщо привід електричний, то це буде проблема приблизно того ж рівня, що і в механізмі самого люка – ремонт точної механіки з дрібними деталями за відсутності нових запчастин. У випадку з приводом "від руки" ремонт буде не таким складним, але все одно може знадобитись непростий демонтаж оббивки стелі. Спека в салоні. Люк, який зроблено з скла, зазвичай прикривають шторкою, і ми про це згадали вище. Але на авто високого класу іноді замість зсувних штор використовують скло з самозатемненням – з нього роблять сам люк. Так ось, хоч і не часто, але трапляються моделі, в яких автоматичне затемнення спрацьовує нечітко. І в результаті серед спекотного дня інтер’єр машини отримує додатковий підігрів сонячними променями просто через дах. Тож обираючи таку опцію, поцікавтеся спочатку у інших власників, наскільки адекватно працює самозатемнення люка на зазначеній моделі.

Якщо коротко

Нічого нового на завершення ми не скажемо: за всі додаткові зручності доводиться платити (і це стосується не тільки автомобілів). Але у випадку з люком слід бути готовим до того, що ціна вирішення його проблем зазвичай виявляється вищою, ніж можна було б очікувати. Проте знизити навантаження на сімейний бюджет допоможе вчасне обслуговування цієї системи.