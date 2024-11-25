Авто с люком в крыше: каких стоит ждать неприятностей

Обо всех преимуществах люка в крыше вам расскажет человек, у которого вы будете покупать машину с этим атрибутом красивой жизни. А автожурналисты РБК-Украина собрали для вас факты об обратной стороне этой медали.
О том, чего ждать от подержанной машины с люком в крыше, читайте в материале РБК-Украина .
При подготовке статьи использовались материалы Autocentre и AutoBild.
Люк может быть металлическим или стеклянным, сдвижным или поворотным – неважно, все равно он является прорезью в крыше, через которую салон будет атаковать влагу, коррозию и мелкие механические проблемы. О них следует знать поподробнее – как минимум для того, чтобы не переплатить лишнего при покупке такого авто на рынке.
Как можно догадаться, проблему может составлять не собственно люк, а его "периферия" – устройства, обеспечивающие его герметичность и подвижность.
Ничего нового в заключение мы не скажем: за все дополнительные удобства приходится платить (и это касается не только автомобилей). Но в случае с люком следует быть готовым к тому, что цена решения его проблем обычно оказывается выше, чем можно было бы ожидать. Однако снизить нагрузку на семейный бюджет поможет своевременное обслуживание этой системы.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывала, как отличить кроссовер от внедорожника .