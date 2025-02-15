Авто в кредит. Які правила діють в Україні та скільки доведеться переплатити

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Як взяти кредит на авто

Кредити на купівлю автомобіля надають більшість банків в Україні. Хоч умови в кожному банку можуть відрізнятися, але критерії загалом схожі. Кредити надають громадянам України, які досягли 21-25 років. При цьому граничний вік зазвичай складає 60-70 років на дату закінчення терміну кредиту.

Щоб отримати кредит, позичальник повинен мати офіційне джерело доходу, таке як зарплата, пенсія або підприємницький дохід. Зазвичай від фізичних осіб вимагається довідка про доходи з місця роботи за останні 6 місяців, а для фізичних осіб-підприємців – декларація за попередній рік і поточні місяці. Для моряків дальнього плавання необхідно мати стаж роботи за спеціальністю не менше двох років.

Якщо позичальник оформлює кредит у банку, в якому вже обслуговується, надання деяких документів може бути необов'язковим. Якщо частина вашого доходу не має офіційного документального підтвердження, ви можете подати заяву про його наявність.

Також документи необхідні для отримання рішення за автокредитом:

Паспорт громадянина України: для власників ID-паспортів – виписка з Єдиного державного демографічного реєстру або довідка про реєстрацію місця проживання.

Ідентифікаційний код (РНОКПП).

Документи поручителя (якщо передбачено).

Свідоцтво про шлюб, якщо ви перебуваєте в офіційному шлюбі.

Для клієнтів, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях, необхідно додатково надати один із таких документів:

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана органами соціального захисту;

довідка, що підтверджує місцеперебування осіб, які проживали на тимчасово окупованій території та переселилися з неї;

довідка про реєстрацію місця проживання осіб, які переселяються з нині окупованих частин України.

Після того, як клієнт зібрав необхідні документи та впевнився у свої платоспроможності, час подавати заявку. Це можна зробити як онлайн, так і офлайн. Її розгляд у середньому триває від кількох годин до кількох діб. Для кредитування на автомобіль з пробігом банк додатково перевіряє сам об'єкт кредитування та договір купівлі-продажу, щоб запобігти можливим випадкам шахрайства.

Скільки доведеться платити за такий кредит

Оформлення кредиту на нове авто та автомобіль з пробігом має схожий процес, але з деякими відмінностями. Однак процес отримання кредиту на нове авто зазвичай простіший, оскільки банки надають більший пріоритет новим транспортним засобам через менший ризик.

Якщо вашу заявку прийняли, то існує кілька варіантів подальших дій щодо оформлення авто:

Деякі банки напряму співпрацюють з автосалонами та дилерами та пропонують оформити кредит за спеціальною програмою.

Інші дозволяють обрати авто в будь-якому салоні, надавши кредитні кошти готівкою або поклавши суму на ваш рахунок.

При купівлі вживаного автомобіля банк має перевірити авто на відповідність певним критеріям, якщо все добре, то фінустанова виділить гроші.

Банки в основному не надають кредити на автомобілі, виготовлені в країнах СНД (Росія, Білорусь, Казахстан тощо), Ірані та Китаї. Щодо термінів погашення кредиту, сум та відсоткових ставок, то умови можуть суттєво відрізнятися залежно від банку. Зазвичай кредит надається в межах від 50 тис. гривень до 5 млн гривень на термін від 12 до 60 місяців (5 років), хоча деякі банки, такі як Ощадбанк, МТБ Банк та OTP Bank, пропонують навіть кредити строком до 7 років. Проте зазначимо, що чим коротший термін погашення, тим менше доведеться переплачувати за кредит.

Але важливий не лише строк сплати кредиту, а й разова комісія за його надання та сума авансу від вартості автомобіля. Українські банки пропонують кредити на авто з початковим авансом у 20% від ціни машини, але деякі банки дають можливість внести одразу всі 80%, що дозволить зекономити додаткові гроші на кредиті.

Наприклад, ПриватБанк пропонує оформити кредит на нове або вживане авто від 1 до 5 років з можливістю внести аванс у 30% і 70%. Припустимо, що ви вирішили придбати автомобіль вартістю 500 тис. гривень: при річному кредиті зі сплатою 70% авансу (350 тис. гривень) клієнту буде потрібно сплачувати лише 6,5% річних, що складе 5400 гривень переплати за відсотками.

Водночас, якщо клієнт хоче придбати автомобіль тієї ж вартості, але готовий внести лише 30% авансу та гасити тіло кредиту впродовж 5 років, то йому вже доведеться сплачувати 18% на рік. Це значить, що лише відсотки за кредитом становитимуть понад 186 тис. гривень, що складає 37% від вартості транспортного засобу. Але для автомобілів з пробігом понад 4 роки відсотки будуть вищими подекуди майже вдвічі.

Однак тариф Sense Bank і Ощадбанк при внесенні мінімального платежу від 60% на кредит на рік передбачає процентну ставку на рівні 0,01%, проте за наступні роки процентна ставка суттєво зростає. Укргазбанк при оформленні кредиту на 12 місяців зі сплатою від 70% авансу пропонує 1,99% річних.

Деякі банки пропонують кредити за фіксованою ставкою. Наприклад, Укрсиббанк надає кошти на купівлю вживаного автомобіля під 3,5% відсотка на місяць, при цьому реальна річна відсоткова ставка складає 99,10%. А Полтава-Банк має фіксовану процентну ставку у 20% на кредит на будь-який строк і будь-яку суму, зокрема максимальну – у 3 млн гривень. Тобто, за кредит у 500 тисяч гривень терміном на 5 років під 20% доведеться лише за відсотки віддати суму, яка перевищуватиме вартість авто.

Варто додати, що напередодні керівник напрямку автокредитування Глобус Банк Сергій Кіпоренко зазначив, що Нацбанк у березні може підняти облікову ставку до 15%, що змусить банки відреагувати, збільшенням вартості автокредитів у середньому на 1% – до 16% річних.

Банки дозволяють розірвати договір впродовж 14 днів без накладання санкцій в разі повернення всієї суми кредиту. Однак в разі невчасної сплати банки накладають пеню, яка визначається як відсоток від суми простроченого платежу. Вона може становити від 0,1% до 1% на день від заборгованості.

Окрім пені, банки можуть накладати штрафи за прострочення платежу, що, як правило, фіксовані у вигляді одноразової суми або пропорційні відсоткам від заборгованості. Наприклад, штраф може бути 1-3% від суми простроченого платежу або фіксована сума.

Але в кожній фінансовій установі будуть прописані свої штрафні санкції. В одному банку вони будуть м'якішими, в іншому – більше жорсткими. Тому слід дуже уважно читати договір кредитування, в ідеалі – з юристом.