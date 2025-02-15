Авто в кредит. Какие правила действуют в Украине и сколько придется переплатить

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Как взять кредит на авто

Кредиты на покупку автомобиля предоставляют большинство банков в Украине. Хотя условия в каждом банке могут отличаться, но критерии в целом похожи. Кредиты предоставляют гражданам Украины, которые достигли 21-25 лет. При этом предельный возраст обычно составляет 60-70 лет на дату окончания срока кредита.

Чтобы получить кредит, заемщик должен иметь официальный источник дохода, такой как зарплата, пенсия или предпринимательский доход. Обычно от физических лиц требуется справка о доходах с места работы за последние 6 месяцев, а для физических лиц-предпринимателей – декларация за предыдущий год и текущие месяцы. Для моряков дальнего плавания необходимо иметь стаж работы по специальности не менее двух лет.

Если заемщик оформляет кредит в банке, в котором уже обслуживается, предоставление некоторых документов может быть необязательным. Если часть вашего дохода не имеет официального документального подтверждения, вы можете подать заявление о его наличии.

Также документы необходимы для получения решения по автокредиту:

Паспорт гражданина Украины: для владельцев ID-паспортов –выписка из Единого государственного демографического реестра или справка о регистрации места жительства.

Идентификационный код (РНОКПП).

Документы поручителя (если предусмотрено).

Свидетельство о браке, если вы находитесь в официальном браке.

Для клиентов, зарегистрированных на временно оккупированных территориях, необходимо дополнительно предоставить один из следующих документов:

справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица, выданная органами социальной защиты;

справка, подтверждающая местонахождение лиц, которые проживали на временно оккупированной территории и переселились из нее;

справка о регистрации места жительства лиц, которые переселяются из ныне оккупированных частей Украины.

После того как клиент собрал необходимые документы и убедился в своей платежеспособности, время подавать заявку. Это можно сделать как онлайн, так и офлайн. Ее рассмотрение в среднем длится от нескольких часов до нескольких суток. Для кредитования на автомобиль с пробегом банк дополнительно проверяет сам объект кредитования и договор купли-продажи, чтобы предотвратить возможные случаи мошенничества.

Сколько придется платить за такой кредит

Оформление кредита на новое авто и автомобиль с пробегом имеет похожий процесс, но с некоторыми отличиями. Однако процесс получения кредита на новое авто обычно проще, поскольку банки предоставляют больший приоритет новым транспортным средствам из-за меньшего риска.

Если вашу заявку приняли, то существует несколько вариантов дальнейших действий по оформлению авто:

Некоторые банки напрямую сотрудничают с автосалонами и дилерами и предлагают оформить кредит по специальной программе.

Другие позволяют выбрать авто в любом салоне, предоставив кредитные средства наличными или положив сумму на ваш счет.

При покупке подержанного автомобиля банк должен проверить авто на соответствие определенным критериям, если все хорошо, то финучреждение выделит деньги.

Банки в основном не предоставляют кредиты на автомобили, изготовленные в странах СНГ (Россия, Беларусь, Казахстан и т.д.), Иране и Китае. Что касается сроков погашения кредита, сумм и процентных ставок, то условия могут существенно отличаться в зависимости от банка. Обычно кредит предоставляется в пределах от 50 тыс. гривен до 5 млн гривен на срок от 12 до 60 месяцев (5 лет), хотя некоторые банки, такие как Ощадбанк, МТБ Банк и OTP Bank, предлагают даже кредиты сроком до 7 лет. Однако отметим, что чем короче срок погашения, тем меньше придется переплачивать за кредит.

Но важен не только срок уплаты кредита, но и разовая комиссия за его предоставление и сумма аванса от стоимости автомобиля. Украинские банки предлагают кредиты на авто с первоначальным авансом в 20% от цены машины, но некоторые банки дают возможность внести сразу все 80%, что позволит сэкономить дополнительные деньги на кредите.

Например, ПриватБанк предлагает оформить кредит на новое или подержанное авто от 1 до 5 лет с возможностью внести аванс в 30% и 70%. Предположим, что вы решили приобрести автомобиль стоимостью 500 тыс. гривен: при годовом кредите с уплатой 70% аванса (350 тыс. гривен) клиенту потребуется платить всего 6,5% годовых, что составит 5400 гривен переплаты по процентам.

В то же время, если клиент хочет приобрести автомобиль той же стоимости, но готов внести только 30% аванса и гасить тело кредита в течение 5 лет, то ему уже придется платить 18% в год. Это значит, что только проценты по кредиту составят более 186 тыс. гривен, что составляет 37% от стоимости транспортного средства. Но для автомобилей с пробегом более 4 лет проценты будут иногда почти вдвое выше.

Однако тариф Sense Bank и Ощадбанк при внесении минимального платежа от 60% на кредит на год предусматривает процентную ставку на уровне 0,01%, однако за последующие годы процентная ставка существенно возрастает. Укргазбанк при оформлении кредита на 12 месяцев с уплатой от 70% аванса предлагает 1,99% годовых.

Некоторые банки предлагают кредиты по фиксированной ставке. Например, Укрсиббанк предоставляет средства на покупку подержанного автомобиля под 3,5% процента в месяц, при этом реальная годовая процентная ставка составляет 99,10%. А Полтава-Банк имеет фиксированную процентную ставку в 20% на кредит на любой срок и любую сумму, в том числе максимальную – в 3 млн гривен. То есть, за кредит в 500 тысяч гривен сроком на 5 лет под 20% придется только за проценты отдать сумму, которая будет превышать стоимость авто.

Стоит добавить, что накануне руководитель направления автокредитования Глобус Банк Сергей Кипоренко отметил, что Нацбанк в марте может поднять учетную ставку до 15%, что заставит банки отреагировать, увеличением стоимости автокредитов в среднем на 1% – до 16% годовых.

Банки позволяют расторгнуть договор в течение 14 дней без наложения санкций в случае возврата всей суммы кредита. Однако в случае несвоевременной уплаты банки накладывают пеню, которая определяется как процент от суммы просроченного платежа. Она может составлять от 0,1% до 1% в день от задолженности.

Кроме пени, банки могут накладывать штрафы за просрочку платежа, которые, как правило, фиксированные в виде единовременной суммы или пропорциональные процентам от задолженности. Например, штраф может быть 1-3% от суммы просроченного платежа или фиксированная сумма.

Но в каждом финансовом учреждении будут прописаны свои штрафные санкции. В одном банке они будут более мягкими, в другом – жестче. Поэтому следует очень внимательно читать договор кредитования, в идеале – с юристом.