Не для авто. У Києві тестують нові світлофори

Нові світлофори з'явилися на деяких вулицях Києва. Вони регулюють рух пішоходів та велосипедистів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
У столиці проводять експеримент з впровадженням суміжного світлофорного регулювання для пішоходів та велосипедистів. Відповідно до вимог, рух велосипедистів спеціальною доріжкою на регульованих перехрестях має забезпечуватися відповідними світлофорами.
Тому на перехрестях, де велосипедні доріжки суміжні з пішохідними тротуарами, до 1 листопада 2023 року встановили нові лінзи на світлофори із зображенням пішохода та велосипеда.
Нові світлофори з'явилися на перехрестях:
Киян закликають надавати відгуки щодо експерименту на електронну пошту kyiv.codr@kyivcity.gov.ua.
Фото: у Києві з'явилися світлофори для пішоходів та велосипедистів (kyivcity.gov.ua)
Нагадаємо, у Києві з 24 липня повернули плату за паркування автомобілів. Це можна зробити через застосунок "Київ Цифровий".
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