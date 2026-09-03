Авто для бійців полку "Тінь": Палатний розповів про нову допомогу від "Української команди"
Українські захисники з полку безпілотних систем "Тінь" отримали від волонтерів "Української команди" мікроавтобус Mercedes.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook керівника волонтерського штабу Артура Палатного.
За його словами, "Українська команда" продовжує забезпечувати транспортом наших захисників і черговий мікроавтобус Mercedes Vito передали 428 окремому полку безпілотних систем "Тінь".
Палатний розповів, що цей військовий підрозділ лише нещодавно став полком. Проте за плечима його бійців - найважчі ділянки фронту на Донеччині та Харківщині.
"Зараз ці хлопці виконують бойові завдання на Купʼянському та Гуляйпільському напрямках. Упевнений: наша допомога дасть можливість покращити логістику підрозділу і збереже життя і здоров’я наших героїв", - додав він.
Бійці "Тіні", у свою чергу, вручили "Українській команді" полковий прапор.
"Дякуємо за те, що ви кожного дня допомагаєте нам технікою та іншими засобами триматися, нищити ворога і наближати нашу спільну Перемогу", - сказав представник 28 ОПБпС.
Раніше повідомлялося, що "Українська команда" з 2022 року передала військовим підрозділам понад 4000 безпілотників, 600 генераторів і зарядних станцій, більше сотні автівок тощо. Загалом – майже 1900 тонн допомоги на понад пів мільярда гривень.
Нещодавно ми писали, що "Українська команда" передала ще один генератор потужністю 24 кіловат 5 окремій штурмовій Київській бригаді.