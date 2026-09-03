Авто для бійців полку "Тінь": Палатний розповів про нову допомогу від "Української команди"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook керівника волонтерського штабу Артура Палатного.

За його словами, "Українська команда" продовжує забезпечувати транспортом наших захисників і черговий мікроавтобус Mercedes Vito передали 428 окремому полку безпілотних систем "Тінь".

Палатний розповів, що цей військовий підрозділ лише нещодавно став полком. Проте за плечима його бійців - найважчі ділянки фронту на Донеччині та Харківщині.

"Зараз ці хлопці виконують бойові завдання на Купʼянському та Гуляйпільському напрямках. Упевнений: наша допомога дасть можливість покращити логістику підрозділу і збереже життя і здоров’я наших героїв", - додав він.

Бійці "Тіні", у свою чергу, вручили "Українській команді" полковий прапор.

"Дякуємо за те, що ви кожного дня допомагаєте нам технікою та іншими засобами триматися, нищити ворога і наближати нашу спільну Перемогу", - сказав представник 28 ОПБпС.