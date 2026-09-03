ua en ru
Чт, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Авто для бійців полку "Тінь": Палатний розповів про нову допомогу від "Української команди"

17:01 03.09.2026 Чт
2 хв
Нове авто допоможе покращити логістику бійців на Куп'янському та Гуляйпільському напрямках
aimg Сергій Новіков
Авто для бійців полку "Тінь": Палатний розповів про нову допомогу від "Української команди" Волонтери "Української команди" передали допомогу полку "Тінь" (скрін з відео)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Українські захисники з полку безпілотних систем "Тінь" отримали від волонтерів "Української команди" мікроавтобус Mercedes.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook керівника волонтерського штабу Артура Палатного.

За його словами, "Українська команда" продовжує забезпечувати транспортом наших захисників і черговий мікроавтобус Mercedes Vito передали 428 окремому полку безпілотних систем "Тінь".

Читайте також: Електробайк та генератори для штурмовиків. "Українська команда" посилила 101 бригаду ТрО

Палатний розповів, що цей військовий підрозділ лише нещодавно став полком. Проте за плечима його бійців - найважчі ділянки фронту на Донеччині та Харківщині.

"Зараз ці хлопці виконують бойові завдання на Купʼянському та Гуляйпільському напрямках. Упевнений: наша допомога дасть можливість покращити логістику підрозділу і збереже життя і здоров’я наших героїв", - додав він.

Бійці "Тіні", у свою чергу, вручили "Українській команді" полковий прапор.

"Дякуємо за те, що ви кожного дня допомагаєте нам технікою та іншими засобами триматися, нищити ворога і наближати нашу спільну Перемогу", - сказав представник 28 ОПБпС.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" з 2022 року передала військовим підрозділам понад 4000 безпілотників, 600 генераторів і зарядних станцій, більше сотні автівок тощо. Загалом – майже 1900 тонн допомоги на понад пів мільярда гривень.

Нещодавно ми писали, що "Українська команда" передала ще один генератор потужністю 24 кіловат 5 окремій штурмовій Київській бригаді.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Артур Палатний Волонтери
Новини
У Севастополі ЗСУ уразили російський десантний катер БК-16, - Генштаб
У Севастополі ЗСУ уразили російський десантний катер БК-16, - Генштаб
Аналітика
Чому потрібні великі роботи та інженери: інтервʼю з засновником школи НРК
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чому потрібні великі роботи та інженери: інтервʼю з засновником школи НРК