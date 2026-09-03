Авто для бойцов полка "Тень": Палатный рассказал о новой помощи от "Украинской команды"
Украинские защитники из полка беспилотных систем "Тень" получили от волонтеров "Украинской команды" микроавтобус Mercedes.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook руководителя волонтерского штаба Артура Палатного.
По его словам, "Украинская команда" продолжает снабжать транспортом наших защитников и очередной микроавтобус Mercedes Vito передали 428 отдельному полку беспилотных систем "Тень".
Палатный рассказал, что это военное подразделение только недавно стало полком. Однако за плечами его бойцов - самые тяжелые участки фронта Донецкой и Харьковской областей.
"Сейчас эти ребята выполняют боевые задания на Купянском и Гуляйпольском направлениях. Уверен: наша помощь позволит улучшить логистику подразделения и сохранит жизнь и здоровье наших героев", - добавил он.
Бойцы "Тени" в свою очередь вручили "Украинской команде" полковой флаг.
"Спасибо за то, что вы каждый день помогаете нам техникой и другими средствами держаться, уничтожать врага и приближать нашу общую Победу", - сказал представитель 28 ОПБПС.
Ранее сообщалось, что "Украинская команда" с 2022 года передала военным подразделениям более 4000 беспилотников, 600 генераторов и зарядных станций, более сотни автомобилей. В общей сложности – почти 1900 тонн помощи более чем на полмиллиарда гривен.
Недавно мы писали, что "Украинская команда" передала еще один генератор мощностью 24 киловатт 5 отдельной штурмовой Киевской бригаде .