Авто для бойцов полка "Тень": Палатный рассказал о новой помощи от "Украинской команды"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook руководителя волонтерского штаба Артура Палатного.

По его словам, "Украинская команда" продолжает снабжать транспортом наших защитников и очередной микроавтобус Mercedes Vito передали 428 отдельному полку беспилотных систем "Тень".

Палатный рассказал, что это военное подразделение только недавно стало полком. Однако за плечами его бойцов - самые тяжелые участки фронта Донецкой и Харьковской областей.

"Сейчас эти ребята выполняют боевые задания на Купянском и Гуляйпольском направлениях. Уверен: наша помощь позволит улучшить логистику подразделения и сохранит жизнь и здоровье наших героев", - добавил он.

Бойцы "Тени" в свою очередь вручили "Украинской команде" полковой флаг.

"Спасибо за то, что вы каждый день помогаете нам техникой и другими средствами держаться, уничтожать врага и приближать нашу общую Победу", - сказал представитель 28 ОПБПС.