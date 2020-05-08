В Австрию вылетели 200 украинских рабочих

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко надеется, что в ближайшее время такие рейсы будут осуществляться без участия правительства

Из Украины в Австрию вылетел чартерный рейс с 200 украинскими рабочими. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Вадим Пристайко в Twitter.

Вице-премьер выразил надежду, что в скором времени логистические вопросы будут решаться без дополнительной координации со стороны правительства.

"В Австрию вылетел латвийский чартер с 200 украинскими рабочими. Надеюсь вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны правительства. А пока спасибо за слаженную работу", - написал Пристайко.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал нелогичным отправление украинцев на заработки за границу в нынешних реалиях карантина. При этом министр подтвердил, что Украина действительно получает сейчас предложения от стран-партнеров о необходимости в украинских мигрантах.

Позже в МИД сообщили, что главным условием для трудоустройства украинских граждан за границей в условиях пандемии коронавируса является обеспечение медицинской безопасности.