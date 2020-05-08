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В Австрію вилетіли 200 українських робітників

Новини » Суспільство     08.05.2020 - 20:56
В Австрію вилетіли 200 українських робітників
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко сподівається, що найближчим часом такі рейси будуть здійснюватися без участі уряду

З України в Австрію вилетів чартерний рейс з 200 українськими робітниками. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Вадим Пристайко в Twitter.

Віце-прем'єр висловив надію, що незабаром логістичні питання будуть вирішуватися без додаткової координації з боку уряду.

"В Австрії вилетів латвійський чартер з 200 українськими робітниками. Сподіваюся незабаром усі логістичні питання будуть вирішуватися без необхідності додаткової координації з боку уряду. А поки що дякую за злагоджену роботу", - написав Пристайко.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нелогічним відправлення українців на заробітки за кордон в нинішніх реаліях карантину. При цьому міністр підтвердив, що Україна дійсно отримує зараз пропозиції від країн-партнерів про необхідність в українських мігрантів.

Пізніше в МЗС повідомили, що головною умовою для працевлаштування українських громадян за кордоном в умовах пандемії коронавіруса є забезпечення медичної безпеки.

Теги Новини України миграцияАвстріязаробитчане
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