Австрійський виробник прикрас Swarovski повністю припинить свою діяльність в РФ

"Ми дійшли висновку, що ми також не можемо підтримувати нашу заморожену діяльність у Росії", - йдеться у заяві.

За його словами, відхід компанії з російського ринку буде організований і здійснений відповідно до всіх застосовних законів, включаючи економічні санкції та інші торгові обмеження.

Назард не уточнив, коли саме відбудеться повний вихід компанії Swarovski із Росії. Swarovski тимчасово закрила свої магазини в Росії та призупинила онлайн-продаж своєї продукції в РФ у березні 2022 року.

Swarovski

Австрійська компанія, що спеціалізується на виробництві прикрас зі скла (кришталю). Компанія також виробляє оптичне обладнання та готові світильники та люстри.

Вся продукція під брендом Swarovski виробляється компанією Swarovski AG, основні виробничі потужності та головний офіс, які розташовані в Австрії у місті Ваттенс. Група Swarovski також включає підрозділи Tyrolit (виробництво абразивних і ріжучих матеріалів), Swareflex (відображувальні та люмінесцентні дорожні знаки), Signity (виробництво синтетичних дорогоцінних каменів) і Optik (оптичні інструменти).