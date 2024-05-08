Австрійський Raiffeisen відмовився від угоди з Дерипаскою після тиску США

Австрійський Raiffeisen Bank International відмовився купувати пакет акцій на 1,5 млрд євро у пов'язаної з олігархом Олегом Дерипаскою компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Видання вказує, що це сталося після тиску з боку Сполучених Штатів Америки. Представник банку повідомив, що під час нещодавніх переговорів із відповідними органами Raiffeisen Bank International не зміг отримати необхідні умови для продовження запропонованої угоди.
Йшлося про те, що банк хотів викупити частку Дерипаски в будівельній групі Strabag. Це одна з найбільших будівельних компаній Європи, яка побудувала Олімпійський стадіон для зимових ігор у Сочі та розкішні апартаменти в Москві.
Видання додало, що ця ідея зазнала критики з боку Мінфіну США, оскільки Дерипаска перебуває під санкціями і це могло б загострити стосунки між Вашингтоном і RBI.
Варто зазначити, що австрійський банк так і не продав свій бізнес і продовжує працювати в Росії, сплачуючи до федерального бюджету значну кількість податків. Фінансова установа зазнала критики через те, що продовжила роботу на території держави-агресора.
У лютому стало відомо, що австрійський фінансовий регулятор розслідує діяльність Raiffeisen Bank International у зв'язку з проблемами в боротьбі з відмиванням грошей. Також триває розслідування з боку США через роботу банку в Росії.
А в березні повідомлялося, що США тисли на австрійський банк, щоб він відмовився від угоди з олігархом Дерипаскою.
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