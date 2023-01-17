Австрійський міністр закликав "не перегнути палицю" з РФ. У Кулеби запросили його в Дніпро

В Україні запросили главу МЗС Австрії відвідати Дніпро після ракетного удару Росії по житловому будинку, де вже загинули 44 людини. Таким чином в МЗС відреагували на заклики дипломата "не перегнути палицю" у відносинах із Кремлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

"Цінуємо співробітництво з Австрією, вдячні за підтримку в ООН та ЄС і для розвитку діалогу у зв’язку з цим очікуємо на візит австрійського міністра до України. Зокрема, запрошуємо главу австрійської дипломатії відвідати Дніпро", - сказав він.

За словами Ніколенка, там дипломат матиме можливість повторити свої аргументи про почуття міри перед рідними сорока чотирьох людей, які загинули від ракетного удару Росії по багатоповерхівці. Або тими, близьких яких досі не знайшли під завалами.

"Заклики продовжувати діалог з Росією, поважати її історію та культуру, посилюють почуття безкарності Кремля, сприймаються ним виключно як запрошення до продовження геноциду українців", - додав спікер.

Що саме сказав голова МЗС Австрії

"Ми не повинні перегнути палицю, наприклад, запровадивши заборону на видачу віз 144 мільйонам росіян", - сказав міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг у понеділок, 16 січня.

На його думку, немає жодних сумнівів у повній підтримці України у її боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність, але архітектура європейської безпеки так чи інак в майбутньому повинна буде містити Росію і як постійного члена Ради Безпеки ООН, і як ядерну державу.

"Жорстока агресивна війна, яку розв'язала Росія, є божевіллям. Але водночас ми повинні думати про день після, тиждень після і місяці після", - додав він.