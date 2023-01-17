Австрийский министр призвал "не перегнуть палку" с РФ. У Кулебы пригласили его в Днепр

В Украине пригласили главу МИД Австрии посетить Днепр после ракетного удара России по жилому дому, где уже погибли 44 человека. Таким образом, в МИД отреагировали на призывы дипломата "не перегнуть палку" в отношениях с Кремлем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"Ценим сотрудничество с Австрией, благодарны за поддержку в ООН и ЕС и для развития диалога в связи с этим ожидаем визит австрийского министра в Украину. В частности, приглашаем главу австрийской дипломатии посетить Днепр", - сказал он.

По словам Николенко, там дипломат будет иметь возможность повторить свои аргументы о чувстве меры перед родными сорока четырех человек, погибших от ракетного удара России по многоэтажке. Или теми, близких которых до сих пор не нашли под завалами.

"Призывы продолжать диалог с Россией, уважать ее историю и культуру, усиливают чувство безнаказанности Кремля, воспринимаются им исключительно как приглашение к продолжению геноцида украинцев", - добавил спикер.

Что именно сказал глава МИД Австрии

"Мы не должны перегнуть палку, например, введя запрет на выдачу виз 144 миллионам россиян", - сказал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в понедельник, 16 января.

По его мнению, нет сомнений в полной поддержке Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность, но архитектура европейской безопасности так или иначе в будущем должна будет содержать Россию и как постоянного. члена Совета Безопасности ООН и как ядерное государство.

"Жестокая агрессивная война, которую развязала Россия, является безумием. Но в то же время мы должны думать о дне после, неделе после и месяце после", - добавил он.