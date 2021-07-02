Австрийский лоукостер запустил рейсы из Запорожья в Вену

Австрийский лоукостер "Austrian Airlines" открыл прямые рейсы из Запорожья в Вену. Сегодня дебютный рейс из столицы Австрии встречали водной аркой, а первых пассажиров обратного рейса поздравляли подарками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу КП "Международного аэропорта Запорожья"
Стоит отметить, что авиарейс Запорожье - Вена будет выполняться трижды в неделю в ночное время:
Генеральный директор "Lufthansa Group" Рене Койзнак, со своей стороны, приветствовал открытие регулярных рейсов "Austrian Airlines" в Международный аэропорт "Запорожье". По его словам, отныне путешественники из Украины смогут добраться через Вену до:
В частности, новый рейс имеет сообщение не только с рейсами австрийского лоукостера, но и с другими авиарейсами "Lufthansa Group".