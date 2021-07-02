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Австрійський лоукостер запустив рейси з Запоріжжя до Відня

Автор: РБК-Україна

Австрійський лоукостер "Austrian Airlines" відкрив прямі рейси із Запоріжжя до Відня. Сьогодні дебютний рейс зі столиці Австрії зустрічали водною аркою, а перших пасажирів зворотного рейсу вітали подарунками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КП "Міжнародного аеропорту Запоріжжя"

Варто відзначити, що авіарейс Запоріжжя – Відень виконуватиметься тричі на тиждень у нічний час:

  • Відень – Запоріжжя: 22:50 - 02:00 (пн, ср, пт);
  • Запоріжжя – Відень: 04:30 – 05:50 (пн, ср, пт);

Генеральний директор "Lufthansa Group" Рене Койзнак, зі свого боку, привітав відкриття регулярних рейсів "Austrian Airlines" до Міжнародного аеропорту "Запоріжжя". За його словами, відтепер мандрівники з України зможуть дістатися через Відень до:

  • Греції;
  • Хорватії;
  • Чорногір'я;
  • Іспанії;
  • безлічі інших країн;

Зокрема, новий рейс має сполучення не лише з рейсами австрійського лоукостера, але й з іншими авіарейсами "Lufthansa Group".

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