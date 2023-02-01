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Австрійський банк Raiffeisen більше половини прибутку за 2022 рік заробив на території Росії

Фото: Raiffeisen збільшив прибуток на території Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Австрійський Raiffeisen Bank International більше половини свого прибутку минулого року заробив на території Росії, з ринку якої він нібито збирається піти після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними звітності за 2022 рік, прибуток з території Росії склав 2,058 млрд євро, а прибуток усієї групи 3,797 млрд євро.

Raiffeisen вивчає стратегічні варіанти для бізнесу, у тому числі можливий вихід після вторгнення Росії в Україну минулого року. Raiffeisen стверджує, що його зусилля можуть зайняти деякий час.

Генеральний директор RBI Йоханн Штробль заявив журналістам на прес-конференції, що "є прояви інтересу" до операцій на території Росії, додавши, що не може уточнити деталі.

"Ми все ще перебуваємо на етапі аналізу", - сказав він.

Raiffeisen працює в Росії з моменту розпаду Радянського Союзу і є десятим за розміром активів російським банком.

Попри те, що діяльність Raiffeisen на території РФ зробила значний внесок у прибуток групи, через санкції те, що він заробляє, залишається у місцевого дочірнього банку.

Кількість співробітників у РФ зросла минулого року на 2,3% до 9537 осіб, а кількість клієнтів скоротилася на 27% до 3,2 млн.

В Україні, де також працює Raiffeisen, банк критикував за надання відстрочки за кредитами російським солдатам.

Raiffeisen стверджував, що він був зобов'язаний зробити це за законом, як і всі російські банки, а український дочірній банк дотримується всіх юридичних вимог Європейського Союзу, які визнають територіальну, політичну та економічну цілісність України.

"Звичайно, це питання моралі, у цьому немає жодних сумнівів", - сказав Генріх Шаллер, голова Raiffeisenlandsbank Oberoesterreich, акціонера RBI.

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Австрія