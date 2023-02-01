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Австрийский банк Raiffeisen более половины прибыли за 2022 год заработал на территории России

Фото: Raiffeisen увеличил прибыль на территории России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Австрийский Raiffeisen Bank International более половины своей прибыли в прошлом году заработал на территории России, с рынка который он якобы собирается уйти после вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным отчетности за 2022 год, прибыль с территории России составила 2,058 млрд евро, а прибыль всей группы 3,797 млрд евро.

Raiffeisen изучает стратегические варианты для бизнеса, в том числе возможный уход после вторжения России в Украину в прошлом году. Raiffeisen утверждает, что его усилия могут занять некоторое время.

Генеральный директор RBI Йоханн Штробль, заявил журналистам на пресс-конференции "есть проявления интереса" к операциям на территории России, добавив, что он не может уточнить детали.

"Мы все еще находимся на этапе анализа", - сказал он.

Raiffeisen работает в России с момента распада Советского Союза и является десятым по размеру активов российским банком.

Несмотря на то, что деятельность Raiffeisen на территории РФ внесла значительный вклад в прибыль группы, из-за санкций то, что он зарабатывает, остается у местного дочернего банка.

Количество сотрудников в РФ выросло в прошлом году на 2,3% до 9 537 человек, а количество клиентов сократилось на 27% до 3,2 млн.

В Украине, где также работает Raiffeisen, банк подвергся критике за предоставление отсрочки по кредитам российским солдатам.

Raiffeisen утверждал, что он был обязан сделать это по закону, как и все российские банки, а украинский дочерний банк соблюдает все юридические требования Европейского Союза, которые признают территориальную, политическую и экономическую целостность Украины.

"Конечно, это вопрос морали, в этом нет никаких сомнений", - сказал Генрих Шаллер, глава Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich, акционера RBI.

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