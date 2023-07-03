В Австрії заявили, що не перешкоджають транзиту військової техніки в Україну

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що країна не перешкоджає транзиту військових обладнання та озброєнь з Європейського Союзу в Україну через свою територію, і це не порушує нейтралітет держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю австрійського чиновника телеканалу ORF .

За його словами, перевезення з однієї в іншу країну Євросоюзу "завжди відбувалося без проблем".

Шалленберг нагадав, що з 28 лютого 2022 року з'явилося рішення в рамках Спільної зовнішньої та безпекової політики, яке дозволяє дані перевезення в Україну.

"І ми зобов'язані виконувати це рішення", - наголосив міністр, відповідаючи на питання про перевезення через Австрію матеріалів військового призначення в Україну.

Глава МЗС Австрії, висловлюючись про транзит через країну, зазначив, що такі перевезення в Україну відбуваються згідно з рішенням Спільної зовнішньої та безпекової політики.

"Це означає, що ми пов'язані цим рішенням. І з моменту підписання Амстердамського договору, і з моменту реформи федеральної конституції майже 20 років тому ці заходи в рамках ЄС підпадають під дію нейтралітету. Це означає, що немає жодної суперечності", - зазначив Шалленберг.

Позиція Австрії

Федеральний уряд Австрії, як і інші держави ЄС, надає Україні допомогу на тлі триваючої повномасштабної військової агресії РФ.

Нещодавно Відень погодив виділення Україні додаткових 18 мільйонів євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Тим часом повідомлялося, що наприкінці червня канцлер Австрії Карл Нехаммер зазначив, що країна хоче враховувати її нейтральний статус при обговоренні гарантій для України.