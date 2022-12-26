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В Австрії після сходження лавини врятували 8 людей, інших досі шукають

Фото: після сходження лавини в Австрії продовжуються пошуково-рятувальна операція (wikimedia.org dahu1)
Автор: Володимир Костирін

В Австрії продовжуються пошуково-рятувальні роботи після сходження лавини в гірськолижному районі Лех-Цурс. Вдалося врятувати вісьмох людей, які опинилися під завалами снігу, а місце становище ще двох залишається невідомим.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Сходження лавини сталося на день Різдва (за Григоріанським календарем) 25 грудня близько 15:00 (14:00 за Гринвічем) у районі піка Трітткопф заввишки 2700 метрів у землі Форарльберг. Каскад снігу сягав найближчих лижних трас.

Лавина "поховала живцем" десять людей, після чого рятувальники, що прибули, почали розгрібати снігові завали, щоб їх витягнути.

За офіційними даними, серед врятованих шестеро людей не постраждали, двоє отримали поранення.

Двох жертв все ще розшукують за допомогою вертольотів. На снігову масу були встановлені прожектори, щоб продовжити пошуки після настання темряви, а для пошуку зниклих використовувалися собаки.

Інформація про особи жертв не надходила.

Додамо, що протягом тижня експерти кілька разів попереджали про складну лавинну ситуацію у горах Австрії.

Раніше повідомлялося, що в Закарпатській області через сходження лавини стався обвал гірської маси, і каміння, що обвалилося, пошкодило житлові будинки.

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Австрія