В Австрії оголосили звинувачення колишньому розвіднику, який міг працювати на РФ

Як з'ясували в прокуратурі, Енейван міг змушувати Отта дізнатися про конфіденційну інформацію і поділитися нею.

У свою чергу Отт міг, діючи від імені Єнейвана, міг доручити "невідомій посадовій особі" отримати інформацію про учасників зустрічі європейських спецслужб.

Також колишнього співробітника розвідки звинувачують у тому, що він міг передати ексдепутату від ультраправої партії імена співробітників спецслужб. Це поставило під загрозу нацбезпеку.

Таким чином, двом фігурантам загрожує до трьох років ув'язнення за порушення службової таємниці.

При цьому Отта підозрюють і в іншій справі, яка ведеться ще з 2017 року і стосується зловживання службовим становищем, таємної розвідки на шкоду Австрії, порушення службової таємниці і не лише.