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В Австрії діти не можуть повернутись до України через негоду, посольство контролює ситуацію

Ілюстративне зображення (facebook.com/innenministerium)
Автор: Сергій Пишкін

В Австрії через негоду 27 українських дітей не можуть повернутись назад до України. Ситуація перебуває під контролем посольства України та Австрії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ (МЗС), яке цитує консульської представниці Вікторії Ші.

"Консули підтримують контакт з двома супроводжуючими особами, керівниками групи 27 дітей. Українські дипломати також забезпечили харчування для дітей і їхнє розселення в готель", - пише МЗС.

Посольства України в Австрії та Угорщині наразі працюють над варіантами повернення дітей в Україну

Негода в Австрії 

Днями Центральну та Східну Європи накрили сильні зливи через шторм "Борис". Згідно з прогнозами, негода продовжуватиметься щонайменше до понеділка. Зокрема через те, що шторм притягує холодніше повітря з півночі, яке змішується з вологою, що надходить з надзвичайно теплих вод Середземного та Чорного морів, негода виявилась дуже руйнівною.  

Тим часом в Австрії сильні дощі призвели до прориву двох дамб, внаслідок чого низка населених пунктів були затоплені. 

Детальніше про негоду та наслідки в європейських країнах - в матеріалі "Села під водою та перші жертви. Що відомо про наслідки потужної повені у Європі". 

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Австрія