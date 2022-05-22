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Австрия заморозила четверть миллиарда евро олигархов РФ

Фото: Карл Нехаммер (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Австрийские власти уже выявили российских активов более чем на 250 млн евро в местных финансовых учреждениях. О санкционных успехах официальной Вены отчитался Офис канцлера Карла Нехаммера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.

Специальная межведомственная группа похвасталась первыми успехами по отслеживанию активов приближенных к российским властям бизнесменов. Совместными усилиями Управления по защите конституции, Нацбанка, Управления финансового рынка и ряда министерств выявили 97 банковских счетов подсанкционных россиян с 254 млн евро.

"Эта сумма вдвое больше цифр, объявленных Германией в марте", – говорится в заявлении правительства.

Австрийские следователи также выявили минимум 5 попыток скрыть активы. Сейчас они работают над рядом подозрительных случаев, когда подсанкционные активы пытаются передать на вновь созданные компании или подставные лица. В конце мая власти Австрии намеренно введут новую систему отчетности.

"Этими мерами мы бьем олигархов по их больному месту – по их деньгам. Австрия приложит все усилия для введения санкций против поджигателей войны и сторонников Путина без всяких исключений", – заявил канцлер Нехаммер.

К слову, российский "Аэрофлот" вынужден будет разобрать авиапарк на запчасти из-за санкций против РФ.

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АвстрияСанкции против России