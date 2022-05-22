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Австрія заморозила чверть мільярда євро олігархів РФ

Фото: Карл Негаммер (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Австрійська влада вже виявила російських активів на понад 250 млн євро в місцевих фінансових установах. Про санкційні успіхи офіційного Відня відзвітував Офіс канцлера Карла Негаммера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.

Спеціальна міжвідомча група похизувалася першими успіхами з відстеження активів наближених до російської влади бізнесменів. Спільними зусиллями Управління захисту конституції, Нацбанку, Управління фінансового ринку та низки міністерств виявили 97 банківських рахунків підсанкційних росіян із 254 млн євро.

"Ця сума вдвічі більша за цифри, оголошені Німеччиною у березні", – йдеться в заяві уряду.

Австрійські слідчі також виявили мінімум 5 спроб приховати активи. Зараз вони працюють над низкою підозрілих випадків, коли підсанкційні активи намагаються передати на новостворені компанії чи підставних осіб. Наприкінці травня влада Австрії навмисне запровадить нову систему звітності.

"Цими заходами ми б'ємо олігархів там, де їм боляче – по їхніх грошах. Австрія докладе всіх зусиль для запровадження санкцій проти провокаторів війни та прихильників Путіна без жодних винятків", – заявив канцлер Негаммер.

До слова, російський "Аерофлот" змушений буде розібрати авіапарк на запчастини через санкції проти РФ.

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