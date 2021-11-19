Австрия закрывается для туристов

В Австрии фиксируется значительный рост заболеваемости коронавирусом, в связи с чем правительство приняло решение объявить локдаун в стране, который начинает действовать уже с 22 ноября.

Ограничение, которое продлится в течение 20 дней, будет распространяться на всех граждан в независимости от их статуса вакцинации.

Через 10 дней после объявления локдауна - будет проведена повторная оценка вероятности досрочного выхода.

По меньшей мере до 3 декабря туристические поездки в Австрию будут невозможными.