Социальные страницы
Курси валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Австрія закриє сім мечетей і вишле з країни імамів, які фінансуються з-за кордону

НовиниПолітика    08.06.2018 - 11:31
Фото: Себастьян Курц (flickr.com/eppofficial)
Фото: Себастьян Курц (flickr.com/eppofficial)

Будуть закриті дві мечеті у Верхній Австрії, одна - в Карінтії і чотири у Відні

Австрія закриє сім мечетей і вишле з країни імамів, які фінансуються з-за кордону. Про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц, повідомляє DW.

"В нашій країні не місце для паралельного суспільства, політичного ісламу і радикалістських тенденцій", - заявив він, зазначивши, що таке рішення прийнято, зокрема, через порушення принципу "позитивного ставлення до суспільства та держави".

Так, згідно з рішенням уряду Австрії на підставі закону про іслам, що вимагає лояльного ставлення мусульман до австрійських суспільних норм і принципів, в країні будуть закриті дві мечеті у Верхній Австрії, одна - в Карінтії і чотири у Відні.

Крім того, видання з посиланням на міністра внутрішніх справ Австрії Херберта Кикля повідомляє, що на даний момент в Австрії проводять перевірку щодо 40 імамів на предмет порушення ними заборони на іноземне фінансування. По справах двох з них уже прийняті рішення про депортацію. Всього правоохоронці мають намір перевірити 60 з 260 імамів.

Як повідомляє Кurier закриття торкнеться мечетей, які підтримує союз ATIB ("Турецько-ісламський союз культурного та соціального співробітництва в Австрії").

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Австрії Себастьян Курц засудив дії турецьких військових у Сирії і закликав Європейський союз припинити переговори з Туреччиною про її вступ до ЄС.

Австрія підтвердила відданість єдиній європейській політиці щодо Росії, - посол Курц на зустрічі з Путіним обговорив Україну
Теги публікації: Австрія, мечеть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леоніда Кантера: режисер записав самогубство на відео
"ФСБ читає листування в Facebook": Бабченко зробив гучну заяву
"Влаштовувати цькування": Сніжана Єгорова розцінює скандальне опитування, як заклик до її вбивства
"Готовий до смерті": Сенцов хоче відмовитися від примусового годування
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся