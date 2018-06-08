Будуть закриті дві мечеті у Верхній Австрії, одна - в Карінтії і чотири у Відні

Австрія закриє сім мечетей і вишле з країни імамів, які фінансуються з-за кордону. Про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц, повідомляє DW.

"В нашій країні не місце для паралельного суспільства, політичного ісламу і радикалістських тенденцій", - заявив він, зазначивши, що таке рішення прийнято, зокрема, через порушення принципу "позитивного ставлення до суспільства та держави".

Так, згідно з рішенням уряду Австрії на підставі закону про іслам, що вимагає лояльного ставлення мусульман до австрійських суспільних норм і принципів, в країні будуть закриті дві мечеті у Верхній Австрії, одна - в Карінтії і чотири у Відні.

Крім того, видання з посиланням на міністра внутрішніх справ Австрії Херберта Кикля повідомляє, що на даний момент в Австрії проводять перевірку щодо 40 імамів на предмет порушення ними заборони на іноземне фінансування. По справах двох з них уже прийняті рішення про депортацію. Всього правоохоронці мають намір перевірити 60 з 260 імамів.

Як повідомляє Кurier закриття торкнеться мечетей, які підтримує союз ATIB ("Турецько-ісламський союз культурного та соціального співробітництва в Австрії").

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Австрії Себастьян Курц засудив дії турецьких військових у Сирії і закликав Європейський союз припинити переговори з Туреччиною про її вступ до ЄС.