ru ua
Пн, 28 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Австрия может заключить долгосрочное газовое соглашение с Азербайджаном

Новина українською →
Понедельник 28 марта 2022 15:21
Австрия может заключить долгосрочное газовое соглашение с Азербайджаном Фото: Австрия может заключить долгосрочное газовое соглашение с Азербайджаном (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Австрия рассматривает возможность заключения долгосрочного газового соглашения с Азербайджаном, Алжиром или же Норвегией. Это поможет ей снизить цены на голубое топливо.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Trend.

"Как долго сможет продержаться Австрия, если Россия сразу перережет линии? Уровень наполнения примерно соответствует времени года. В Австрии газ используется для обогрева одного миллиона домохозяйств, а также для электроснабжения. Основная цель состоит в том, чтобы поддерживать работу источников питания (электростанций -ред.), иначе возможны перебои с электричеством", - глава австрийского энергетического регулятора E-Control Вольфганг Урбанчич.

По словам Урбанчича, цены на энергоносители выросли после того, как Российская Федерация вторглась на территорию Украины. Также есть опасения, что отказ от энергоносителей оккупанта может привести к еще большему росту цен.

"Теперь могут быть подписаны новые долгосрочные контракты с другими поставщиками газа, такими как Алжир, Азербайджан или Норвегия. Уверен, что тогда ситуация с ценами нормализуется", - добавил Урбанчич.

Также Урбанчич поддержал решение Национального совета Австрии создать стратегические резервы газа, которые страна сможет использовать в случае кризиса.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Канада заявила о готовность увеличить экспорт собственного газа и нефти вместо российских.

Война России против Украины длится тридцать три дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австрия Азербайджан
NEWS
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
DAILY
Министр агрополитики Николай Сольский: о посевной, экспорте продуктов и нехватке кадров
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Министр агрополитики Николай Сольский: о посевной, экспорте продуктов и нехватке кадров