ru ua
Пн, 28 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Австрія може укласти довгострокову газову угоду із Азербайджаном

Новость на русском →
Понеділок 28 березня 2022 15:21
Австрія може укласти довгострокову газову угоду із Азербайджаном Фото: Австрія може укласти довгострокову газову угоду із Азербайджаном (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Австрія розглядає можливість укладання довгострокової газової угоди з Азербайджаном, Алжиром або ж Норвегією. Це допоможе їй знизити ціни на блакитне паливо.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Trend.

"Як довго зможе протриматися Австрія, якщо Росія відразу переріже лінії? Рівень наповнення приблизно відповідає порі року. В Австрії газ використовується для обігріву одного мільйона домогосподарств, а також для електропостачання. Основна мета полягає в тому, щоб підтримувати роботу джерел живлення (електростанцій -ред.), інакше можливі перебої з електрикою", - голова австрійського енергетичного регулятора E-Control Вольфганг Урбанчіч.

За словами Урбаніча, ціни на енергоносії зросли після того, як Російська Федерація вторглася на територію України. Також є побоювання, що відмова від енергоносіїв окупанта може призвести до ще більшого зростання цін.

"Тепер можуть бути підписані нові довгострокові контракти з іншими постачальниками газу, такими як Алжир, Азербайджан або Норвегія. Упевнений, що тоді ситуація з цінами нормалізується", - додав Урбанчіч.

Також Урбанчіч підтримав рішення Національної ради Австрії створити стратегічні резерви газу, які країна зможе використовувати у разі кризи.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Канада заявила про готовність збільшити експорт власного газу й нафти, замість російських.

Війна Росії проти України триває тридцять три дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австрія Азербайджан
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів