Австрия может заблокировать закупку Евросоюзом 100 млн доз вакцин Pfizer

Как сообщается, такое решение является последней тактикой эскалации австрийского канцлера Себастьяна Курца, который агитировал за то, чтобы его страна получила большую долю вакцин в ЕС. Однако данные свидетельствуют, что Австрия не относится к странам, которые больше всего нуждаются в COVID-вакцинах.

Отмечается, что ЕС в ближайшие месяцы может получить 10 млн доз от Pfizer/BioNTech в рамках второго контракта с немецко-американским производителем на приобретение дополнительных 100 млн вакцин - в дополнение к 500 млн уже заказанных.

Ожидалось, что эти 100 млн доз будут доставлены до конца 2021 года, но компания заявила, что может поставить 10 млн доз до 30 июня. Объявление начало борьбу между странами ЕС по распределению вакцин на основе количества населения.

Эта борьба доминировала на саммите лидеров ЕС в четверг, и Курц выдвинул свое требование относительно дополнительных доз. Несколько европейских дипломатов выразили возмущение угрозой Австрии - и возможностью потерять 100 млн доз, если опцией закупки не воспользуются до середины апреля.

Один дипломат ЕС выразил гнев, что Австрия блокирует 10 млн доз государствам-членам, которые "остро нуждаются, таким как Латвия и Болгария".

"Это свидетельствует о том, что Курц готов поставить под угрозу жизнь 50 млн европейцев, чтобы получить то, что ему даже не нужно", - сказал он.