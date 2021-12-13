Австрия вышла из общенационального локдауна

Отмечается, что правила отличаются в каждом регионе и в основном позволяют открытие театров, музеев и других культурных и развлекательных заведений с воскресенья 12 декабря.

Магазины откроются в понедельник. Некоторые регионы открыли рестораны и гостиницы в воскресенье, а другие подождут до конца месяца. Во всех случаях для ресторанов будет действовать комендантский час в 23:00, а в общественном транспорте, в магазинах и общественных местах по-прежнему потребуются маски.

Невакцинированные люди по-прежнему будут подпадать под ограничение карантина и должны оставаться дома по всем, кроме нескольких конкретных причин, таких как покупка продуктов, посещение врача или физические упражнения.

Канцлер Карл Нехаммер на прошлой неделе назвал этот шаг "открытием с поясом безопасности", позволяющим каждому из девяти регионов Австрии ослабить или усилить ограничения в зависимости от местной ситуации.