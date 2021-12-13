UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Австрия вышла из общенационального локдауна

Автор: Артур Родивилов

Австрия завершила локдаун для вакцинированных от коронавируса на большей части территории. Строгие правила действовали три недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что правила отличаются в каждом регионе и в основном позволяют открытие театров, музеев и других культурных и развлекательных заведений с воскресенья 12 декабря.

Магазины откроются в понедельник. Некоторые регионы открыли рестораны и гостиницы в воскресенье, а другие подождут до конца месяца. Во всех случаях для ресторанов будет действовать комендантский час в 23:00, а в общественном транспорте, в магазинах и общественных местах по-прежнему потребуются маски.

Невакцинированные люди по-прежнему будут подпадать под ограничение карантина и должны оставаться дома по всем, кроме нескольких конкретных причин, таких как покупка продуктов, посещение врача или физические упражнения.

Канцлер Карл Нехаммер на прошлой неделе назвал этот шаг "открытием с поясом безопасности", позволяющим каждому из девяти регионов Австрии ослабить или усилить ограничения в зависимости от местной ситуации.

Напомним, с середины ноября Австрия ввела жесткий локдаун для тех, кто не вакцинировался от коронавируса.

Кроме того, Австрия стала первой страной в ЕС, которая сделала вакцинацию от коронавируса обязательной для всех.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус